Stadtarchivar geht ans Werk

Werbung

Um die Historie von Fischamend für die nächsten Generationen zu erhalten, wurde bei der letzten Gemeinderatssitzung der ehemalige Feuerwehrkommandant Hubert Binder als Stadtarchivar eingesetzt. „Ich erachte Hubert Binder als optimal für die Stelle, da er seine Tätigkeiten immer mit Leidenschaft und Wissen betreibt“, erklärt Bürgermeister Thomas Ram (RAM).

Arbeitsaufwand: „Vollzeitjob in der Pension“

Den Zeitaufwand für die neue Funktion setzt Binder mit seinem Einsatz für die Feuerwehr (30 Stunden pro Woche) gleich. Zu den Hauptaufgaben des neuernannten Stadtarchivars zählen unter anderem die Sicherung von Dokumenten, Urkunden sowie Fotos der Vergangenheit und Gegenwart.

Den Denkanstoß setzte Adalbert Melichar, der eine beträchtliche Sammlung an Fotografien an das Feuerwehrmuseum herangetragen hat. „Wir haben dadurch bemerkt, dass uns die Zeit davonläuft, Exponate dieser Art für die kommenden Generationen zu sichern“, erklärt der 57-Jährige.

BürgerInnen erweitern Sammlung stetig

In weiterer Folge wurde die Sammlung von der Volksschule, Gottfried Rieck, Rudolf Ster (ILF) und anderen Privatpersonen sowie Vereinen maßgeblich erweitert. Auch durch Gespräche mit Zeitzeugen erhält man oft durch Zufall neue Informationen, die zu weiteren Exponaten führen. „Häufig werden Sachen weggeworfen, weil die Besitzer nichts mehr damit anfangen können und nicht wissen wohin damit. Bevor das passiert, kann man sich an mich wenden“, erklärt Binder.

Der Stadtarchivar ist unter der Nummer 0676/4546936 oder per Mail unter hubert.binder@fischamend.gv.at erreichbar. Dabei muss man seine Exponate jedoch nicht zwangsweise verschenken, sondern kann sie lediglich für die Digitalisierung verleihen.

„Vom größten Stadtarchiv in Österreich will ich nicht reden, aber klein wird es auch nicht bleiben“, prognostiziert Binder zurückhaltend den Umfang der Sammlung. Der nächste Schritt sei es, einen entsprechenden Raum zu finden, in dem die auf vier Standorte verteilte Kollektion zusammen gelagert werden kann. Dieser muss natürlich vor Brand, Hochwasser und Luftfeuchtigkeit geschützt sein, denn „der größte Vernichter, der zuvor im Keller der Gemeinde gelagerten Erbstücke war das Hochwasser“.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.