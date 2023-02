Thomas Krampl ist neuer Direktor der Musikschule Donauland

Sieben Kandidatinnen und Kandidaten bewarben sich nach dem Rücktritt von Bernhard Strobl um dessen Nachfolge in der Musikschule Donauland. Am Ende konnte Gitarrenlehrer Thomas Krampl beim Auswahlverfahren sowie den Hearings am meisten überzeugen. "Nachdem ich seit über 25 Jahren als Musikschullehrer für Gitarre tätig bin, freue ich mich auf meinen nun erweiterten Aufgabenbereich", verlautbart er in einem Statement auf der Musikschulwebseite.

Krampl wurde bereits im Herbst des Vorjahres vom Musikschulverband mit der interimistischen Leitung betraut, nachdem Vorgänger Strobl aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden war. Strobl war seit der Gründung der Musikschule im Jahr 1992 Direktor gewesen. Ihm wünscht das Lehrerkollegium "für seinen weiteren Lebensweg das Allerbeste" und freut sich zeitgleich über den neuen Chef aus den eigenen Reihen.

Die Musikschule Donauland ist zwar im Schulzentrum in Fischamend ansässig, umfasst jedoch neben der Fischastadt im Musikschulverband auch noch die Mitgliedsgemeinden Haslau-Maria Ellend und Göttlesbrunn-Arbesthal. Verbandsobmann ist der Fischamender Bürgermeister Thomas Ram (RAM).

