Trauerrednerin findet einfühlsame Worte zum Abschied

Es ist der persönliche Kontakt mit Menschen in besonderen Situationen, der den Beruf der Trauerrednerin für Kristina Harrauer zur Berufung macht. Sie ergänzt nun als freie Trauerrednerin das Team der Bestattung Fischamend. „Die Aufnahme vom gesamten Team war freundlich und nett“, sagt sie.

Harrauer lebt in Brunn am Gebirge, stammt ursprünglich aber aus der Fischastadt. In den letzten 30 Jahren kam sie nur zu Besuch nach Fischamend. Dass sie nun Trauerreden auf Begräbnissen in ihrem Heimatort hält, war mehr Zufall als Plan.

Weil sie „das Sprechen ordentlich lernen“ wollte, hat sie vor drei Jahren eine Ausbildung zur professionellen Sprecherin begonnen. Im Zuge dessen ist sie mit Trauerreden in Berührung gekommen. „Ich habe dann begonnen, mich bei Bestattungen vorzustellen und innerhalb kürzester Zeit drei Bestattungen akquiriert“, erzählt Harrauer. Neben Fischamend hält sie auch Trauerreden in Wien sowie bei Naturbestattungen.

Das Halten von Trauerreden hat sich mittlerweile zu ihrem Hauptberuf entwickelt. 36 Jahre lang war Harrauer in einer Arztordination tätig, nun arbeitet sie dort nur noch wenige Stunden pro Woche. „Die Trauerreden gehen sich nebenberuflich nicht aus“, hält die gebürtige Fischamenderin fest. Es war keine einfache Entscheidung, das Angestelltenverhältnis zu verlassen, letztlich hat sie aber auf ihr Bauchgefühl vertraut und den „Sprung ins kalte Wasser gewagt“.

Die Trauergäste zum Schmunzeln bringen

Harrauer ist es wichtig, ihre Reden persönlich zu gestalten – auch wenn dies letztlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Sie will in Details gehen und nicht bloß den Lebenslauf der verstorbenen Person wiedergeben. Manchmal sind nach dem Begräbnis auch schon Trauergäste zu ihr gekommen und haben ihr gesagt, sie hatten das Gefühl, sie hätte die verstorbene Person persönlich gekannt. „Das ist das größte Lob“, betont Harrauer.

Auch der Humor darf für sie in einer Trauerrede nicht fehlen. Erzählt sie von humorvollen Begebenheiten aus den Leben der Verstorbenen, nimmt sie im Kreis der Trauergäste oft ein Schmunzeln oder ein zustimmendes Nicken wahr. „Der größte Erfolg ist, wenn jemand aus der traurigen Stimmung rauskommt“, meint Harrauer.

Trauerredner müssen aber auch flexibel sein, so Harrauer. Die Angehörigen sollen sich jederzeit bei ihr melden können, wenn ihnen etwas einfällt, das noch Teil der Trauerrede sein soll. Änderungen sind auch noch bis kurz vor der Verabschiedung möglich.

Dies wird sie auch bei der Bestattung Fischamend so handhaben. Diese Tätigkeit sieht sie als neue Herausforderung – in „einem entgegenkommenden, netten und lustigen Team“.

