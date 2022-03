Niklas Sinnabell eröffnet Wirthaus in Trautsmannsdorf

Werbung

Mehr als eiun Jahr war das Trautmannsdorfer Gemeinde-Gasthaus zu. Mit 1. April ändert sich das. Ein Dreiergespann aus erfahrenen Gastronomen hat „s’Durchhaus“ übernommen. Der Pachtvertrag wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. „Traditionen aufrechterhalten“ und „Treffpunkt für Alt und Jung“ werden, ist das Ziel von Geschäftsführer Niklas Sinnabell, Servicechef Michael Zimmel und Küchenchefin Andrea Prokop.

Zusammengeführt wurden die drei von Prokop. Sie ist auf die Anzeige im Internet aufmerksam geworden und hat es ihrem Lebensgefährten Zimmel und ihrem damaligen Arbeitgeber Sinnabell gezeigt.

„Wir haben uns das Gasthaus angeschaut und uns dann mit Niklas zusammengesprochen, ob Interesse besteht“, erzählt Zimmel. Interesse bestand – und in eineinhalb Wochen steht die Eröffnung an. Bis dahin werden noch kleinere Arbeiten erledigt. Großartige Veränderungen wurden nicht vorgenommen. „Die Leute sollen das Gasthaus wiedererkennen“, so der Fischamender Sinnabell.

