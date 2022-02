Umzug ins Haus für Senioren naht: Erste Einblicke mit der NÖN

Vollbild

Im Gartengeschoss befindet sich der große Festsaal. Dieser kann vielfältig genutzt werden - für Feierlichkeiten der Bewohner und Bewohnerinnen, für den Seniorenclub der Stadtgemeinde. "Der Saal ist als Treffpunkt gedacht", so Hadschieff. In allen Wohngemeinschaften befindet sich jeweils eine Wohnküche. In dieser kann zum Beispiel gemeinsam Kuchen gebacken werden. Im Meditationsraum, der Teil des Festsaals ist, können Messen abgehalten werden. Die Motive hinter dem Pult können geändert werden. In jeder Wohngemeinschaft befindet sich auch ein Stützpunkt für die Betreuer und Betreuerinnen. Ziel ist, dass immer jemand bei den Bewohnern und Bewohnerinnen ist.

