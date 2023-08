Wegen Kurzparkzone: Dauer-Parker weichen zunehmend in Nachbarorte aus

Ein Auto mit steirischem Kennzeichen parkt vor einem Wohnhaus in Klein-Neusiedl. Ein Mann und eine Frau steigen aus und heben ihre Koffer aus ihrem Fahrzeug. Dann warten sie. Worauf ist anfangs nicht ganz klar, doch wenige Minute später fährt ein Taxi vor. Und dann weiß der NÖN-Leser aus Klein-Neusiedl wohin der Wind weht: Das Paar ist offenbar im Begriff eine Flugreise anzutreten, will sich aber die Parkkosten am Airport sparen.

Das Phänomen der „Flughafen-Parkflüchtlinge“ ist nicht neu, sorgt jedoch immer wieder für Unmut in den betroffenen Gemeinden. In Fischamend sah man sich zuletzt zum Handeln gezwungen und ließ mit 1. August die gesamte Fischastadt, inklusive der Betriebsgebiete, zur Kurzparkzone erklären. Das Parken ist seither von Montag bis Freitag (ausgenommen von 12 bis 14 Uhr) sowie am Samstagvormittag mit drei Stunden beschränkt, steht man länger sind täglich bis zu 54 Euro an Strafe möglich. Die Fischamender Bevölkerung kann eine Ausnahmegenehmigung für einen Jahresbetrag von 50 Euro beantragen.

Parkplatzsituation in Fischamend verbessert

Im NÖN-Gespräch zeigt sich Bürgermeister Thomas Ram (Liste RAM) mit der Entwicklung seit der Einführung „sehr zufrieden“. „Die Parkplatzsituation hat sich stark verbessert. Für die Lebensqualität in der Stadt ist es ein großer Fortschritt“, untermauert er. Auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung wären durchwegs positiv. Allerdings weiß er Ram nur zu gut, dass die Kurzparkzone der Fischastadt die Nachbarn unter Zugzwang setzten könnte. „Es tut mir leid für die anderen Gemeinden“, hält er fest. Fischamend habe auch erst durch die flächendeckende Parkgebührenpflicht in Schwechat Handeln müssen.

Tatsächlich sind es bisher nur vereinzelt mehr Beobachtungen von „Flughafen-Parkflüchtlingen“ in den Nachbargemeinden, doch man ist alarmiert. Bei einem NÖN-Rundruf in Enzersdorf, Klein-Neusiedl und Haslau-Maria Ellend wird übereinstimmend festgehalten, dass die Entwicklung genau beobachtet werde. „Das Ausmaß ist noch überschaubar. Wir haben aber schon intern darüber geredet und ich bin überzeugt, dass uns dieses Thema bis Jahresende begleiten wird“, erklärt Enzersdorfs Vizebürgermeister Werner Herbert (FPÖ).

Sollte sich die Tendenz zu mehr auswärtigen Dauerparkern fortsetzen, werde es Lösungen brauchen. Zumal die Vorlaufzeit für eine Parkbeschränkung dauere und auch mit einem finanziellen Aufwand, Stichwort „Kontrolle“, verbunden sei. Dass sich der Verdrängungseffekt fortsetze, überrascht aber weder Herbert noch seine Politkollegen in Klein-Neusiedl oder Haslau-Maria Ellend. Generell sind alle Beteiligten überzeugt, dass man sich abstimmen sollte - „zum Beispiel wegen der Parkzeiten“, so der Enzersdorfer Vizeortschef.

Kritik an Spardrang beim Parken

Es sei ein „Jammer“, hält Klein-Neusiedls Bürgermeister Robert Szekely (SPÖ) fest. Das Thema „Dauerparker“ könne noch ein „großes“ werden, glaubt er. Er versteht auch nicht, warum sich Menschen, die oftmals tausende Euro für eine Flugreise ausgeben, dann bei 100 Euro oder weniger fürs Parken sparen müssen. Ähnlich sieht das auch Fischamends Thomas Ram: „Es gibt durchaus Angebote von Parkplatzanbietern, die sind gar nicht so teuer“, hält der Stadtchef fest.

Direkt am Flughafen werden für eine Woche ab 131,90 Euro fällig, etwas außerhalb am airporteigenen Mazur-Parkplatz sind es noch 94,40 Euro. Private Parkplatzbetreiber verlangen für sieben Tage um die 47 bis 69 Euro, je nach Standort und Anbieter. Bleibt man jedoch auf einer öffentlichen Verkehrsfläche stehen, kostet das Parken bekanntlich gar nichts und ist rechtlich auch erlaubt. Ein Taxi von Klein-Neusiedl zum Flughafen kostet etwa zehn Euro.

Bereits länger ein Thema sind „Flughafen-Parkflüchtlinge“ in Maria Ellend. Das habe auch mit der Bahnstation zu tun, weiß Bürgermeister Jürgen Preselmaier (ÖVP). Aber auch er sieht durchaus „ein paar mehr Autos“ mit auswärtigem Kennzeichen, die seit der Fischamender Kurzparkzone im Bahnhofsbereich länger stehen bleiben. Ein „Wunschszenario“ sei eine Kurzparkzone in diesem Bereich keineswegs, denn: „Wir haben auch ein paar Heurigenwirte dort, die dann genauso betroffen wären". Beobachten werde man die Entwicklung in Hinblick auf Dauerparker jedoch sehr genau, so Preselmaier.