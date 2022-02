"Walk on Air" verbindet Ausstellungen

Daher plant die Kooperation aus Feuerwehrmuseum, Fotomuseum und Interessensgemeinschaft für Luftfahrt Fischamend (ILF) an drei Standorten Ausstellungen zum Forschungszentrum Fliegerarsenal. „Wir wollen den Leuten etwas Spannendes bieten“, so ILF-Obmann Rudolf Ster.

Verbunden sind die Standorte über einen Walk on Air. Bei diesen Ausstellungswanderungen gibt es mehr Information und Anekdoten. In Planung befindet sich auch das dezentrale Museum Outside. „Gebäude, Plätze oder auch Durchfahrten sollen zu einer Ausstellungslinie zusammengefasst werden“, sagt Wolfgang Tobisch von ILF. Zwölf Ort wurden fixiert, zusätzlich soll die gesamte Infrastruktur miteinbezogen werden. „Das Café am Hauptplatz wird dann zum Museumscafé“, so Tobisch. Die Umsetzung ist für dieses Jahr geplant, hängt aber auch von der Pandemie ab.

