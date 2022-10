Weiteres Gasthaus sperrt zu

Werbung RB Region Schwechat Anzeige WELTSPARTAG!

17 Jahre Wirtshausgeschichte gehen zu Ende. Mit dem Gasthaus „Zur alten Feuerwache“ schließt am 20. November ein weiteres Traditionslokal der Stadt.

Der Pächter, Franz Blaschke hält fest: „Die Gas- und Strompreise halten die Menschen vom Wirtshaus fern. Gäste, die vier bis fünf Mal in der Woche vorbeikamen, sieht man nun nur noch an maximal zwei Tagen“. Demnach würde der Betrieb, der selbst mit erhöhten Energiepreisen zu kämpfen hat, keinen Gewinn mehr erwirtschaften. Ein neuer Pächter wird bis Ende Oktober gesucht, danach wird sich zeigen, wie es mit dem Gasthaus am Getreideplatz weitergeht.

Der 59-jährige Wirt hat bis zum Pensionsantritt noch etwas Zeit zu überbrücken. Ein Jahr nach der Schließung werde er nutzen, um sich von bevorstehenden Operationen zu erholen, sollte er danach noch arbeiten müssen, will er die Branche wechseln.

„Mit meinem 16. Lebensjahr habe ich eine Koch- und Kellnerlehre begonnen, seitdem arbeite ich im Gastronomiegewerbe. Nach 44 Jahren streikt der Körper und es ist an der Zeit auf ihn zu hören, bevor er sich noch mehr abnutzt“, erklärt Blaschke. Vor allem bemängelt er die Entlohnung, die den Arbeitsaufwand eines Gastroarbeiters nicht rechtfertigt. Der Weg der Selbstständigkeit würde die Arbeitsbedingungen zusätzlich erschweren.

