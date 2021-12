Zeitgemäß entsorgen: Abfallzentrum eröffnet bald

Eine moderne Abfallwirtschaft war mit dem bisherigen Sammelzentrum nicht möglich. Mit dem Bauhof, dem Problemstofflager bei der Feuerwehr und der Deponie Langes Feld gab es bisher drei örtlich getrennte Sammelstellen. „Müll auf die Deponie zu bringen, ist ein Relikt aus dem vorigen Jahrtausend“, betont Jürgen Maschl, Geschäftsführer des Abfallwirtschaftsverbands Schwechat (AWS).

Um aktuellen Anforderungen gerecht zu werden, hat der AWS in den vergangenen acht Monaten ein neues, zwei Millionen Euro schweres Wertstoffzentrum (WSZ) in der Reichsstraße errichtet. In diesem können nicht nur Stoffe besser recycelt werden, es ist auch bürgerfreundlicher. Über eine regen- und windgeschützte Rampe können 16 Container unter anderem mit Kartonagen, Elektroaltgeräten oder auch Sperrmüll befüllt werden.

Zudem gibt es einen Re-Use-Container sowie einen Bücherkasten. Mit der AWS-Card können die Fischamender Bürger Haushaltsmengen an vier Tagen in der Woche kostenlos entsorgen.

Fischamend war die letzte AWS-Gemeinde, die noch kein modernes WSZ hatte. In Betrieb geht diese Einrichtung am 3. Jänner um 12 Uhr. Der erste Besucher wird vom AWS-Team mit einem kleinen Gruß willkommen geheißen.