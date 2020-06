Vor rund drei Monaten hat Familie Spindler mit ihrem Zirkus „Vegas“ in Fischamend die Zelte aufgeschlagen. Während eine Weiterreise aufgrund der Coronakrise bisher nicht möglich war, soll in Kürze die Österreich-Tournee fortgesetzt werden. Zuvor gibt es allerdings noch drei Auftritte, mit denen man sich für die tolle Unterstützung bedanken will.

Gespielt wird am 12., 13. und 14. Juni jeweils um 16 Uhr beim Hort in der Enzersdorfer Straße. Der Eintritt ist frei, eine freie Spende wird aber dennoch erbeten. „Jeder Euro zählt im Moment“, erklärt Viola Spindler.

Die Zuseher erwartet dabei ein Familienprogramm mit Artisten, Clowns und verschiedenen Tieren. Wer eine Vorstellung besuchen möchte, muss sich telefonisch unter der Nummer 0660/235 26 55 voranmelden. Die Besucherzahl sei laut Spindler aufgrund der Abstandsregelungen auf 100 Personen beschränkt. Außerdem brauchen die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz.

Nach den Dank-Vorstellungen in Fischamend geht für Familie Spindler und ihren Zirkus die geplante Österreich-Tournee weiter. Der nächste Auftritt finde in Heiligenkreuz statt.

Schon letzten Sommer sei der deutsche Zirkus durch Österreich getourt. „Wir sind da sehr gut aufgenommen worden. Es sind die kleineren Gemeinden, in denen wir mit unserem Zirkus gastieren“, erklärt Spindler im Gespräch mit der NÖN. Der Zirkus „Vegas“ besteht seit 2006 und wird als Familienunternehmen geführt.