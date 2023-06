Kasimir und Karoline: Letzte Vorbereitungen vor Open Air Premiere

Am Montag waren die Aufbauarbeiten im Garten des Pfarrhofs noch in vollem Gange. „Das Bühnenlicht für jede Szene einzustellen, nimmt am meisten Zeit in Anspruch. Sobald es dunkel wird, spielen wir jede einzelne Szene durch und passen die Scheinwerfer entsprechend an“, erklärt Spielleut-Regisseur Franz Herzog. So soll neben den wasserdichten Scheinwerfern lediglich der Rasen mit Heurigen-Bänke samt Verkaufshütte als Schauplatz für das Stück „Kasimir und Karoline“ nach Ödön von Horváth dienen.

Im Juli sind 12 Vorstellungen geplant, sollte das Wetter nicht mitspielen, werden Termine verschoben. „Für die Premiere am 1. Juli scheint das Wetter jedenfalls zu passen. Dazu stehen wir mit dem Flughafen Schwechat in Kontakt, welcher wohl dahingehend die belastbarsten Vorhersagen trifft“, so Herzog. Ab Mittwoch findet jeden Tag eine Hauptprobe statt, mit der Generalprobe am 30. Juni als Abschluss. „Wir erwarten sehr viele Menschen, der Vorverkauf ist gut gelaufen“, zeigt sich Herzog erfreut.

Neu interpretiert

Das Originalstück spielt am Münchner Oktoberfest, Herzog hat es auf den Wiener Prater adaptiert. Dafür besuchte er selbst die Hauptstadt, um die Geräuschkulisse des Vergnügungsparks aufzunehmen und dem Schauspiel somit noch mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Normalerweise spiele das Stück nach Horvath in den 30-Jahren, Herzog will es zeitlos halten: „Mir ist wichtig, dass die Zuseherinnen und Zuseher sich in den verschiedenen Rollen wiederfinden können. Das bringt einen gleich näher an die Geschichte. Daher werden auch die Kostüme aus Kleidung bestehen, die man auch vor 40 Jahren schon getragen hat“.