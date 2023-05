Ehemalige Spitzensportlerin sorgt für gestärkten Rücken

Gesundheit ist ihre Maxime. Als studierte Psychologin sowohl die psychische und als ehemalige Spitzensportlerin und jetzige Trainerin auch die physische. Seit gut zwei Jahren lebt Theresa Hornich (31) in Maria Lanzendorf und von April bis Juli hilft sie den Einwohnerinnen und Einwohnern ihrer Wohngemeinde an zwölf Dienstagen, Rücken und Rumpf zu stärken und so möglichen Problemen und Schmerzen vorzubeugen.

Von 2009 bis 2019 war die gebürtige Wienerin Torhüterin des Österreichischen Eishockey-Nationalteams. „Als Leistungssportlerin war es wichtig, dass der Rumpf und der Rücken stets gut trainiert und die Muskeln zur Stabilisierung aufgebaut und gestärkt worden sind“, sagt Hornich. Sie habe speziell diese Trainingseinheiten immer gerne absolviert und gebe deshalb ihr Wissen auch gerne weiter. „Das für die Gesundheit wichtige Zusammenspiel zwischen Körper und Psyche ist mir bis heute immer wieder vor Augen geführt worden. Sei es als Sportlerin, als Psychologin oder als Trainerin und Coach.“ Gerade der Rücken, der den Körper tragen und stabilisieren muss, spiele hier eine zentrale Rolle, sagt Hornich.

In einem Ratgeber mit dem Titel „Wenn einem der Rücken in den Rücken fällt“ gibt die 31-Jährige praktische Tipps für die Prävention und Rehabilitation von Rückenschmerzen. Viele der im Jahr 2020 erschienen Buch enthaltenen Übungen turnt die ehemalige Leistungssportlerin auch mit den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern in Maria Lanzendorf. „Es sind Übungen, die Jedermann und Jedefrau auch ohne sportliche Vergangenheit machen kann.“ Die Mitturnenden schätzen während der jeweils eine Stunde dauernden Lektion den lockeren Umgangston und Hornichs Eingehen auf die individuellen Möglichkeiten und Voraussetzungen.

Ein Einsteigen in das Rücken-Fit-Programm ist noch immer möglich. Informationen dazu gibt es auf der Homepage der Gemeinde Maria Lanzendorf.

