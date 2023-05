Drei Feuerwehren feiern gemeinsam ihren Schutzpatron

Fahrzeuge raus, Festbänke rein. Das Maria Lanzendorfer Feuerwehrhaus wurde am 6. Mai kurzzeitig umfunktioniert und war Ort der gemeinsamen Florianifeier der Feuerwehren aus Lanzendorf, Leopoldsdorf und Maria Lanzendorf. In der Messe erinnerte Bruder Clemens Brecher an die selbstlosen Taten des heiliggesprochenen Florian, des Schutzpatrons – unter anderem – der Feuerwehren. Zusätzlich zum geistlichen Beistand durch die Kirche sicherte Bürgermeister Peter Wolf (SPÖ) der Ortsfeuerwehr Maria Lanzendorf die weltliche und politische Unterstützung zu, die sich jeweils nach den (finanziellen) Möglichkeiten der Gemeinde zu richten habe. Gleichzeitig dankte Wolf im Namen der Bevölkerung für den selbstlosen Einsatz der Feuerwehren zum Wohl der Allgemeinheit und strich die Sinnhaftigkeit der Freizeitgestaltung als Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr heraus.

Im Rahmen der Feier wurden diverse Ehrungen und Beförderungen durchgeführt, sowie die Angelobung neuer Feuerwehrmitglieder und das Versprechen der Feuerwehrjugend abgenommen. Aber auch ein neues Auto stand im Zentrum. Das Mannschaftstransportfahrzeug, kurz MTFA, dessen Anschaffung vom Gemeinderat an der Sitzung vom 22. September 2021 beschlossen worden ist, war aber nur auf Kurzbesuch in seinem künftigen Einsatzgebiet. Das Innenleben des Autos wird auf Kosten der Feuerwehr Maria Lanzendorf zu einem den Bedürfnissen entsprechenden Kommandostand umgebaut. Für die Fahrzeugweihe, die unter „Beobachtung“ von der als Patin amtenden Künstlerin Isabella Reinbacher stattfand, weilte das Auto in Maria Lanzendorf.

Auch wenn die Teilnehmerzahl an der Florianifeier sowohl feuerwehrintern wie auch bezüglich der eingeladenen Bevölkerung rückläufig sei, sei diesem Anlass ein fixer und wichtiger Eintrag im Veranstaltungskalender der Feuerwehr sicher, betonte Harald Maier, Kommandant der Feuerwehr Maria Lanzendorf. „Ich bin halt ein Traditionalist. Aber es ist angebracht, dass wir einmal im Jahr unserem Schutzpatron gedenken. Auch wenn diese Feier von vielen als 'nicht modern' abgestempelt wird.“ Unter den (wenigen) nicht in Uniform gekleideten Gästen der Feier bezeugten einzelne Vertreter der Politik mit ihrer Anwesenheit die Verbundenheit zur Institution Feuerwehr. Anwesend waren Bürgermeister Peter Wolf (Maria Lanzendorf/SPÖ), Vizebürgermeister Christoph Lampert (Maria Lanzendorf/Grüne Liste), Vizebürgermeister Thomas Giselbrecht (Leopoldsdorf/SPÖ) und diverse Gemeinderatsmitglieder unterschiedlichster Parteien aus Maria Lanzendorf und Leopoldsdorf.

Im Mai 2024 wird die gemeinsame Feier in Leopoldsdorf stattfinden.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.