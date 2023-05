Feuerwehr Gramatneusiedl verabschiedet sich vom Hauptplatz

Kranzniederlegung, Ehrenzug zum Hauptplatz mit der Gramater Blasmusik sowie anschließender Festmesse - in traditioneller Manier ging am Freitag die Florianifeier der Freiwilligen Feuerwehr Gramatneusiedl über die Bühne. Trotzdem hatte das Fest auch eine historische Note. So wird mit Herbst das neue Feuerwehrhaus beim Friedhof fertig sein und die nächste Florianifeier damit bereits dort stattfinden. „Die Gleichenfeier wird in den nächsten Wochen stattfinden“, lässt Kommandant Karl Blaha im NÖN-Gespräch wissen.

Am Standort am Hauptplatz war die Feuerwehr seit dem Jahr 1986 beheimatet. Im kommenden Jahr werden die rund 100 Gramater Florianis zudem das 130-jährige Jubiläum ihrer Feuerwehr feiern. Im Zuge der Florianifeier wurden auch neue Mitglieder in ihren Reihen begrüßt, so wechselten einige Mitglieder der Jugend in den aktiven Dienst. Doch auch im Nachwuchs gab es wieder Zugänge. Im Rahmen der Feier wurden zudem Beförderungen zelebriert. Im Anschluss gab es heiße Bohnensuppe aus der „Gulasch-Kanone“ - die umgangssprachlich so bezeichnete Feldküche kam übrigens erstmals zum Einsatz.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.