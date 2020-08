Kommende Woche steht die 32. Hauptversammlung der Flughafen Wien AG an – es wird coronabedingt die erste Aktionärskonferenz, die ausschließlich virtuell über Internet über die Bühne gehen wird. Doch am 4. September wird es auch Neuerungen in personeller Hinsicht geben.

So ziehen sich mit der bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Bettina Glatz-Kremsner, Werner Kerschl und Robert Lasshofer gleich drei Mitglieder des Kontrollgremiums zurück. Wer die Generaldirektorin der Casinos Austria als Chef-Aufsichtsrätin beerbt, wird in der Hauptversammlung entschieden. Glatz-Kremsner saß über ein Mandat des Landes NÖ im Gremium. An ihrer Stelle wird Manfred Pernsteiner Flughafen-Aufsichtsrat. Der 36-jährige gebürtige Linzer ist Büroleiter von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Pernsteiner ist bereits seit 2012 an Mikl-Leitners Seite, damals noch als Referent im Kabinett der Innenministerin.

Niederösterreich verfügt übrigens über zwei Mandate im Kontrollgremium. Das zweite Mandat wird von Ex-Bankerin Susanne Höllinger besetzt. Sie soll laut „Kurier“ auch die Nachfolge Glatz-Kremsners als Vorsitzende übernehmen.

Einen weiteren gewichtigen Wechsel im Aufsichtsrat gibt es beim größten Flughafen-Aktionär, dem australischen Pensionsfonds IFM. Hier wird Werner Kerschl durch Boris Benjamin Schucht ersetzt. Der Deutsche (53) leitet als Vorstandsvorsitzender des britischen Energiekonzerns „Urenco Ltd.“

Robert Lasshofer macht zudem für Ralph Müller Platz. Der 52-jährige Deutsche wird Lasshofer mit Jahresende auch als Chef der Wiener Städtischen Versicherung beerben.