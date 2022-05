Back to Hollywood: AUA landet in Los Angeles

Werbung

Drei Jahre lang stand die Stadt der Engel nicht am Flugplan von Austrian Airlines (AUA) – natürlich wegen der Pandemie. Seit der Vorwoche fliegt die heimische Lufthansatochter wieder fünf Mal pro Woche nach Los Angeles.

Der Erstflug wurde dementsprechend zelebriert. Die Passagiere durften sich über Donuts freuen und konnte sich unmittelbar vor dem Gate mit Hollywood-Größen wie Sandra Bullock oder Arnold Schwarzenegger ablichten lassen. Oder zumindest mit deren Ebenbildern aus Wachs aus dem Madame Tussauds-Museum. Danach ging es in Richtung der rund 9.900 Kilometer entfernten Westküste der Vereinigten Staaten, die Flugzeit beträgt an die zwölfeinhalb Stunden.

Neben L.A. steuert die AUA Chicago, Washington und zwei Flughäfen in New York an. „Wir rechnen auf der neuen Destination auch mit einem ausgewogenen Maß an Lokal- und Transferpassagieren, die in Wien umsteigen“, erklärt AUA-Vorstand Michael Trestl.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.