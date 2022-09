Passagiere spenden 21.000 Euro für Ukraine-Hilfe

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Etwa drei Monate lief die "Gratis-Buchaktion" im Duty-Free-Bereich des Flughafens. Passagiere konnten sich in einem der Shops der Handelsfirma Gebrüder Heinemann bis Anfang August Exemplare des Buches "Unter Deutschen" von Christian Moser mitnehmen - gegen eine freiwillige Spende. Nun wurde Bilanz gezogen: Insgesamt 21.000 Euro kamen bei der Aktion zugunsten der Ukraine-Hilfe von "Nachbar in Not" zusammen.

„Jede Unterstützung für die Opfer des Ukraine-Krieges ist wichtig und gemeinsam mit unserem Retailpartner Gebr. Heinemann und Autor Christian Moser möchten wir dazu einen Beitrag leisten", verlautbart Flughafenvorstand Julian Jäger in einer Aussendung. Sein Dank gilt den spendenfreudigen Passagieren.

Humorvolle Reiselektüre

Geradezu überwältigt zeigt sich wiederum Autor Christian Moser, immerhin wurden mehr als 16.000 Exemplare an den Mann oder die Frau gebracht. "Besonders freuen mich die Rückmeldungen vieler Leserinnen und Leser, die sich bei mir für die Reiselektüre bedanken und uns zur Idee 'Lesen für einen guten Zweck' gratulieren“, lässt der gebürtige Puchberger (Bez. Neunkirchen) wissen.

In seinem Buch betrachtet der Österreicher die Mentalität seiner Landsleute sowie jener der großen Nachbarn auf humorvolle Art und Weise. Dass ein Wort völlig entgegengesetzte Bedeutungen haben kann, der Amtsschimmel in beiden Ländern wiehert und Corona so manche Verhaltensoriginalität noch verstärkt hat, sind nur ein paar der Eindrücke, die der Kommunikationsberater, Universitätsdozent, Journalist und Autor in seinem Buch beschreibt. Erschienen ist das Buch im Mosers Büro-Verlag.

