Ryanair kündigt für Herbstferien mehr Flüge ab Schwechat an

Ryanair ist weiter auf Konfrontationskurs mit Austrian Airlines (AUA). Zwar dominiert die heimische Lufthansa-Tochter immer noch den Markt am Schwechater Flughafen, doch die irische Billigairline treibt ihre Wachstumsbestrebungen weiter voran. So ist wohl auch die Ankündigung von Ryanair zu verstehen, ihren Herbstferienflugplan mit zusätzlichen 67 wöchentlichen Flügen aufzustocken. Deutlich öfter geht es dann etwa nach Barcelona, Kreta oder Mallorca.

Natürlich betont die Billigfluglinie in diesem Zusammenhang auch die „günstigen Preise“ im Vergleich zur Konkurrenz. Neben dem aufgestockten Flugplan zwischen 26. Oktober bis 2. November kündigen die Iren zudem an, über den Winter sechs neue Strecken ins Programm aufzunehmen. So verbindet man Schwechat neu mit Cagliari und Palermo (Italien) sowie Chania, Heraklion, Kalamata und Kos (alle Griechenland).

Gleichzeitig befindet sich Ryanair auf Personalsuche und will an der Schwechater Basis um 50 Mitarbeitende im Bereich des Kabinenpersonals aufstocken. Dafür veranstaltet die Billigairline am kommenden Donnerstag, 17. August um 10 Uhr im Le Méridien Vienna einen Recruiting Day.

Weitere Informationen gibt es unter careers.ryanair.com.