600 Quadratmeter Graffiti-Kunst

„Man könnte es auch als meine Sixtinische Kapelle bezeichnen“, sagt Paul Dworacek. Am vergangenen Donnerstag wurde sein 600 Quadratmeter großes Graffiti-Kunstwerk, das den Innenhof des Hotels „Moxy“ am Flughafen Schwechat ziert und Szenen aus den Metropolen mit „Moxy“-Hotels zeigt, offiziell eröffnet. Drei Jahre lang arbeitete Dworacek bei Wind und Wetter an den Hotelwänden, um das Projekt "Moxy around the world" zu realisieren. In unterschiedlichen, teils surrealen Motiven werden die sechs Metropolen, in denen es "Moxy"-Hotels gibt, New York, Amsterdam, Paris, Wien, London und Tokio abgebildet. Das Graffiti-Werk ist eines der größten des Landes und öffentlich zugänglich.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.