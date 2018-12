Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, sowie die Flughafen-Vorstände Julian Jäger und Günther Ofner, nahmen den Reisenden persönlich in Empfang und überreichten ein Gutscheinpaket.

Der 25-millionste Passagier kam heute Mittag aus Altenrhein an. Bettina Corazza und ihre Mutter Marie-Therese konnten sich über einen Gutscheine im Gesamtwert von 2500 Euro für die Shopping- und Gastronomiebetriebe am Airport, sowie ein Goodie-Bag mit Wien-Bezug, darin enthalten etwa die Vienna City Card sowie weitere nützliche Gutscheine und süße Grüße in Form einer übergroßen Mannerschnitten-Box. Die beiden Fluggäste reisen nach ein paar Tagen Kurzurlaub wieder zurück nach Appenzell in der Schweiz.

„Das Jahr 2018 entwickelt sich zum absoluten Rekordjahr, mit heute 25 Millionen abgefertigten Passagieren übertreffen wir bereits Anfang Dezember den Spitzenwert vom Vorjahr“, zeigen sich Jäger und Ofner erfreut. Damit gehe das laufende Jahr schon als passagierstärkstes in die Geschichte des Flughafens ein. „Bis Jahresende könnten sich noch weitere Rekorde ausgehen und sogar die 27 Millionen Marke durchbrochen werden“, hoffen die Flughafenvorstände.