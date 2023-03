Arbeiterkammer informierte zum Thema „Pensionen“

Laufende Beratungen und Informationen gibt es in jeder Bezirksstelle der Arbeiterkammer (AK), natürlich auch in Schwechat. Dennoch ist es der Arbeitnehmervertretung ein Anliegen auch im Rahmen von Informationsveranstaltungen über brennende Themen, wie die Pension, aufzuklären. Daher lud die Arbeiterkammer NÖ gemeinsam mit der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) zum Informationsabend im Office Park 4 am Schwechater Flughafen ein. Für viele angehende Pensionisten sind zahlreiche Behördenwege hinzunehmen oder Anträge auszufüllen. Andere wiederum wissen wenig über die Pensionshöhe oder den für sie gültigen Stichtag.

Fragen zu Themenfeldern wie diesen wurden im Rahmen der Veranstaltung beantwortet. Mehr als 150 Interessierte nahmen daran teil und konnten sich nach den Vorträgen bei Beratungsständen der AK und einer Individualberatung der PVA noch individuelle Details klären. „Es gibt ein großes Interesse unserer Mitglieder bei Veranstaltungen zum Pensionsantritt“, weiß AK Niederösterreich-Vizepräsident Horst Pammer. Er betont aber auch: „Eines ist klar: Das Pensionssystem ist sicher. Damit das so bleibt, muss dafür gesorgt werden, dass Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden.“

