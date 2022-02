AUA: Vorfreude auf Sommer

„Wir setzen unseren Kurs als österreichische Heimat-Airline konsequent fort und binden Österreich bestmöglich an Europa und die Welt an“, hält Vertriebsvorstand Michael Trestl fest. Das soll einmal mehr mit dem Sommerflugplan von Austrian Airlines (AUA) unterstrichen werden. Insgesamt stehen 110 Destinationen und wöchentlich 1.300 Flüge im Angebot der Lufthansa-Tochter.

Damit bewege man sich „immer mehr in Richtung Vorkrisen-Niveau“, wie es in einer Aussendung vergangene Woche heißt. Mit 36 Mittelmeerdestinationen liegt der Sommerfokus innerhalb Europas auf touristischen Zielen.

„Das Angebot auf der Kurz- und Mittelstrecke wird gegenüber dem Vorjahr deutlich ausgebaut und verdichtet. Das führt dazu, dass wir eine Kapazitätserhöhung im Ausmaß von zwölf Flugzeugen umsetzen“, so Trestl.

Auf der Langstrecke wagt die AUA ab 20. Mai eine Rückkehr an die Westküste der USA. Konkret wird Los Angeles fünf Mal pro Woche angesteuert. „Wir rechnen auf der neuen Destination mit einem ausgewogenen Maß an Lokal- und Transferpassagieren, die in Wien umsteigen“, hebt der Vertriebschef die Drehkreuzfunktion des Flughafens in L.A. hervor. Bisher bediente die AUA Chicago, Washington und New York.

