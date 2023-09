Austropop-Stars singen „Airport-Jingle“ ein

Am 21. Dezember 2021 gab die Band „Opus“ ihr letztes Konzert in der Grazer Oper. Bis jetzt. Denn vor wenigen Tagen stand die Gruppe um Gitarrist Ewald Pfleger am Schwechater Flughafen auf der Bühne. Allerdings ohne den früheren Frontman Herwig Rüdisser, dafür übernahmen die „Schick Sisters“ Katharina, Christine und Veronika Schicho den singenden Part. Gemeinsam hatten die Austropop-Größen das Album „We are One“ aufgenommen, das nun am Airport offiziell vorgestellt wurde. Der Präsentationsort im Office Park 4 kam nicht von ungefähr, hat doch ein Song des Albums einen indirekten Bezug zum Flughafen.

Opus-Gitarrist Ewald Pfleger, Moderatorin Vera Russwurm und Flughafenvorstand Günther Ofner bei der Albumpräsentation im Office Park 4. Foto: Flughafen Wien AG

So dient das Lied „Welcome To Vienna“ als Vorlage für den davon abgewandelten Jingle „Welcome To Vienna Airport“, den Schick Sisters und Opus-Band für den Flughafen eingespielt haben. Das Lied wird künftig unter anderem als Warteschleifenmusik in der Telefonvermittlung, bei Videoproduktionen oder auch auf Veranstaltungen zum Einsatz kommen. „Als akustische Visitenkarte für den Flughafen Wien eignet sich nichts besser als ein Song von bekannten österreichischen Künstlerinnen und Künstlern“, freute sich Flughafenvorstand Günther Ofner.

Natürlich wurde der Airport-Jingle im Rahmen der Albumpräsentation ebenfalls erstmals öffentlich vorgestellt. Darüber hinaus gaben die Schick Sisters gemeinsam mit den Opus-Bandmitgliedern Ewald Pfleger, Günter Grasmuck, Kurt Plisnier und Erich Buchebner einen ersten Einblick in ihr gemeinsames Album. Dieses besteht aus 14 Songs, darunter mit "We Are“ ein Song zum Weltfrauentag. Das Album-Cover wurde übrigens vom österreichischen Star-Künstler Ernst Fuchs gestaltet.