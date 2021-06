Dass so genannte Body-Packer ihr Leben aufs Spiel setzen, in dem sie in ihrem Körper Drogen schmuggeln, scheint für die Betreffenden keine Rolle zu spielen. So auch bei einem 54-jährigen Nigerianer, der am 15. Februar dieses Jahres bei seiner Ankunft am Flughafen Schwechat mit 88 Kügelchen, gefüllt mit Kokain, im Dickdarm von der Exekutive aufgegriffen wurde. Wie er dem Schöffensenatvorsitzenden Richter Manfred Hohenecker auf dessen konkrete Frage nach der Gefahr bestätigte.

Vielmehr sei es ihm darum gegangen finanziell über die Runden zu kommen. Er gab an in Nigeria ein Schuhgeschäft mit europäischer Ware betrieben zu haben, weswegen er seit 2017 bereits 15 Mal in Europa war – für jeweils fünf bis sieben Tage. Genau die Zeitdauer, die es üblicherweise dauert bis der Body-Packer die Drogen wieder ausgeschieden hat, wie Hohenecker aus seiner langen richterlichen Erfahrung heraus anmerkte.

Angeklagter zeigte sich kooperativ

Einen anderen Umstand strich der Verteidiger des 54-Jährigen, Timo Gerersdorfer, besonders hervor. Dank der „außergewöhnlichen Kooperation“ des Angeklagten, die auch der Staatsanwalt bekräftigte, konnten bereits weitere Ermittlungen und konkrete Fahndungen in Wien und Nigeria eingeleitet werden. Gerersdorfer verwies auch in seinem Schlussplädoyer noch einmal darauf, dass sein Mandant aus eigenem Antrieb mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufnehmen wollte.

Zwar hat der Gesetzgeber de facto teilbedingte oder gar bedingte Strafen bei so schweren Drogendelikten, immerhin handelte es sich um 901 Gramm Reinsubstanz Kokain, nicht vorgesehen. Aber der Schöffensenat rang sich bei der Strafdrohung von einem bis 15 Jahre Freiheitsstrafe für Suchtgifthandel zu einem recht milden Urteil durch: zwei Jahre. Der Nigerianer nahm das Urteil an; die Staatsanwaltschaft gab vorerst keine Erklärung ab. Das Urteil damit noch nicht rechtskräftig.