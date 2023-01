Emirates: Starke Nachfrage, mehr Flüge

Werbung

Rund sechs Monate sind vergangen, seitdem die 37-jährige Emirates Österreich-Chefin Elisabeth Zauner ihre neue Tätigkeit aufgenommen hat. Als eine von nur drei weiblichen Emirates Country Managerinnen in Europa, hat sie sich wie sie der NÖN schildert, inzwischen sehr gut in ihren neuen Aufgabenbereich eingearbeitet. Gemeinsam mit ihrem erfahrenen Team freut Sie sich, ihr tolles Produkt in Österreich vertreten zu dürfen.

Ihr persönliches Resümee: „Die Lust zu Fernreisen ist wieder zurückgekehrt und gerade in der Business- und First Class gibt es eine erfreulich hohe Nachfrage. Die Flüge ab Schwechat sind zu rund 85 bis90% ausgelastet, weshalb die Aufstockung auf 14 wöchentliche Verbindungen mehr als willkommen war“.

20 Jahre Emirates in Österreich

Bereits im nächsten Jahr feiert Emirates sein 20-jähriges Jubiläum in Österreich: „Wir sind seit dem Jahr 2004 auf dem österreichischen Markt, kennen diesen sehr gut und freuen uns nun die Früchte unserer Arbeit pflücken zu dürfen“, so Zauner. Bereits in der Vergangenheit sei das Geschäft sehr gut gelaufen, besonders interessant ist jedoch, dass trotz der aktuell hohen Inflation und steigender Preisen, die Menschen sich „die eine jährliche Fernreise weiterhin gönnen wollen und dabei auf Emirates Airlines zurückgreifen“.

Emirates-Österreich-Chefin Elisabeth Zauner. Foto: Miriam Mehlman

Bis zum 20-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr würde Sie Zauner freuen, wenn Sie neben der bisherigen First-, Business und Economy-Class, auch die neue Emirates Premium Economy- Class auf den Wien-Verbindungen anbieten könnte.

Die Rückkehr des A380 nach Schwechat wäre natürlich auch schön so Zauner, obwohl die Frage nach dem Zeitpunkt derzeit noch nicht beantwortet werden kann: „Die Nachfrage nach Flügen im Emirates Flugnetz ist aktuell höher als das Angebot an verfügbaren Flugzeugen, weshalb nicht nur rund 200 Flugzeuge bei den Flugzeugherstellern Airbus und Boeing bestellt wurden, sondern 120 Maschinen – davon 67 A380 und 53 B777 – in den kommenden Monaten eine Modernisierung ihrer Innenausstattung erhalten“.

Kerosinpreise belasten Fluglinien

Seit Ausbruch der Covid-Pandemie hat sich das Buchungsverhalten der Menschen sichtlich geändert. Weiterhin werden Buchungen eher sehr kurzfristig vorgenommen so Zauner, im Businessverkehr sowieso, aber auch im touristischen ist dieser Trend klar erkennbar. Auf die beliebtesten Fernreisedestinationen der österreichischen Emirates Passagiere angesprochen meint Zauner: „Rund die Hälfte unserer Passagiere verbleiben in Dubai, der Rest fliegt mit uns weiter in Richtung Indischer Ozean, Thailand, Australien oder Neuseeland“.

Die zunehmend höheren Kosten für die Airline Branche schlagen sich auf die Ticketpreise nieder: „Bei nur rund 40 Prozent mehr Kapazität im vergangenen Jahr, verzeichneten wir um 73 Prozent höhere Kosten“. Der anhaltend hohe Kerosinpreis trägt zusätzlich dazu bei, dass heute bei Emirates bereits 38 Prozent der jährlichen Fixkosten auf den Flugbenzin entfallen.

Auch wenn eine langfristige Vorschau nicht verlässlich gemacht werden kann, so ist sich Elisabeth Zauner sicher, dass Touristen und Geschäftsleute weiterhin das Flugzeug benutzen werden, denn nichts kann den persönlichen Kontakt zwischen den Menschen ersetzen.

