Fast acht Millionen Passagiere in den ersten vier Monaten

„Die Reiselust ist groß: Im April 2023 erreichte der Flughafen Wien mit fast 2,5 Millionen Fluggästen bereits rund 90 Prozent des Vorkrisenniveaus“, jubelt Airportvorstand Julian Jäger in der heute Dienstag (16. Mai) veröffentlichten Bilanzpresseaussendung. Ab Mitte Mai läuft nun das Sommergeschäft so richtig an, darauf bereite man sich laut Jäger nun intensiv vor. Über das gesamte Jahr 2023 gesehen rechnet der Schwechater Flughafen mit 26 bis 27 Millionen Passagieren.

Besonders gut, im Vergleich zum Vorjahr, haben sich wenig überraschend die ersten vier Monate des Jahres entwickelt. War doch der Zeitraum Jänner bis April 2022 noch von Corona-Einschränkungen geprägt. Dadurch ist auch das deutliche Plus bei sämtlichen Kennzahlen zu erklären. Mit fast acht Millionen Passagieren verbuchte man in Schwechat eine Zuwachs von mehr als zwei Drittel. Auf das Vorkrisenjahr 2019 fehlten noch gut 700.000 Fluggäste.

Flugbewegungen steigen weniger stark

Deutlich Zuwächse verzeichnet der Airport auch bei den Starts und Landungen. So wurden von Jänner bis April exakt 62.137 Flugbewegungen verzeichnet. Wenngleich der Anstieg prozentuell mit „nur“ knapp 37 Prozent gedämpfter als bei den Passagierzahlen ausfällt. Auf die Zahlen der ersten vier Monaten 2019 fehlen noch an die 22 Prozent. Das ist vor allem durch den Einsatz größerer Flieger durch die Airlines sowie eine höhere Auslastung der Flüge zurückzuführen.

Für die kommenden Monaten ist Jäger jedenfalls guter Dinge. „Die Fluglinien stocken ihre Flugangebote auf und die angebotenen Sitzplatzkapazitäten liegen bei etwa 90 Prozent des Vorkrisenniveaus“, erläutert er. Als von „wichtiger strategischer Bedeutung“ spricht der Vorstand zudem in Bezug auf die Ankündigung der größten Fluglinie am Standort, Austrian Airlines (AUA), ab 2024 ihre Langstreckenflotte um zehn Boeing 787 aufzustocken.

Kräftiges Investment dank Umsatzplus

Die gute Passagierentwicklung, mit der auch mehr Umsätze im Gastro- und Retailbereich verbunden sind, sorgt auch auf finanzieller Seite für positive Zahlen am Flughafen. Die nun veröffentlichten Quartalszahlen von Jänner bis März weisen einen Umsatz von 180 Millionen Euro aus - ein Plus von fast 63 Prozent gegenüber 2022. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) liegt bei rund 35 Millionen Euro und damit um 20 Millionen Euro höher als noch im ersten Quartal des Vorjahres.

„Die steigenden Investitionsaktivitäten, wie etwa die großzügige Süderweiterung des Terminals und der weitere Ausbau der eigenen Stromerzeugung mittels Photovoltaik können ohne Fremdmittel aus dem Cash-Flow finanziert werden“, hält Finanzvorstand Günther Ofner fest. Bis zum Ende des Jahres sollen die Photovoltaikflächen am Standort auf rund 45 Hektar angewachsen sein. Damit könne man lauf Ofner „künftig rund 50 Prozent“ des Strombedarfs selbst produzieren.

Bisher wurden etwa 15 Millionen Euro investiert, wobei der größte Teil am Standort mit 2,7 Millionen Euro auf Maßnahmen bei den Rollbahnen an Pier Ost und West entfällt. Ebenso viel steckte man in das Tochterunternehmen Flughafen Malta. Übers Jahr gesehen will der Airport in der Gruppe, zu der neben Malta der slowakische Airport Kosice gehört, Investitionen von 135 Millionen Euro stemmen.

