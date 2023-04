„Girls Day“: Schülerinnen aus Baden auf Besuch in der AUA-Technik

Bei dem Rundgang über das Gelände der Austrian-Technik am Flughafen Schwechat durfte natürlich auch die Besichtigung eines Fliegers nicht fehlen. Die 34 Mädchen konnten sich daher einen Boeing 777 von innen genau ansehen, inklusive des Cockpits. Dort nehmen sonst Magdalena Gruhn und ihre Kollegen sowie Kolleginnen Platz. Gruhn ist „First Officer“, sprich Co-Pilotin, und begleitete die jungen Besucherinnen aus dem Realgymnasium Biondekgasse in Baden sowie die Töchter der AUA-MitarbeiterInnen am „Girls Day“.

Die jungen Gäste vor der Boeing 777. Foto: Austrian Airlines

Dabei riet sie den Gästen an sich zu glauben. „Allen Mädchen die sich für den Beruf der Pilotin interessieren möchte ich raten: Seid mutig, traut euch eure Wünsche zu verwirklichen. Es ist absolut machbar, ich bin das beste Beispiel. Für mich ist damit, bei Austrian Airlines zu fliegen, ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagte Gruhn. Flora, 16 Jahre und Schülerin am Gymnasium Biondekgasse, war sichtlich angetan: „Vor allem das Gespräch mit der Pilotin war für mich sehr inspirierend.“

Natürlich stand auch ein Besuch in der AUA-Lehrwerkstätte auf dem Programm. Dort konnte sich jede Besucherin einen Schlüsselanhänger aus Metall als Andenken personalisieren. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Kantine gab es zum Abschluss für die jungen Teilnehmerinnen noch einen Einblick in die Arbeitswelt sowie in die Ausbildungsmöglichkeiten bei Austrian Airlines.

Die Jugendlichen durften in der Lehrwerkstätte einen Schlüsselanhänger aus Metall als Andenken personalisieren. Foto: Austrian Airlines

