Halbjahresbilanz: AUA dank Passagierhoch im Steigflug

„Nach drei harten Jahren sind wir deutlich in den schwarzen Zahlen gelandet und arbeiten jetzt auf ein sehr gutes Jahresergebnis hin“, blickt Vorstandschefin Annette Mann nach dem guten Halbjahresergebnis positiv in die Zukunft. In den ersten sechs Monaten konnte Austrian Airlines (AUA) ihre Gesamterlöse im Vergleich zum Vorjahr um 54 Prozent auf mehr als 1,9 Milliarden Euro (2021: 709 Millionen Euro) steigern. Die Ausgaben erhöhten sich ebenfalls, blieben mit knapp 1,8 Milliarden Euro (2021: 815 Millionen Euro) jedoch unter den Einnahmen.

Damit kann sich die heimische Tochter der deutschen Lufthansa nach den tiefroten Corona-Jahren über einen Gewinn freuen. So lag das Vorsteuerergebnis (adjusted EBIT) im ersten Halbjahr bei immerhin 15 Millionen Euro, wohlgemerkt nach einem kolossalen Minus von 106 Millionen Euro im Vorjahr. Getragen wurde das gute Finanzergebnis wenig überraschend von den Monaten April bis Juni. Denn im zweiten Quartal 2023 flog die AUA dank der enormen Nachfrage und der hohen Auslastung ein kräftiges adjusted EBIT von 88 Millionen Euro (2021: 3 Millionen Euro) ein.

Auslastung der Flüge bei 80 Prozent

Abzulesen ist die für die Luftfahrt erfreuliche Reiselust natürlich in den Passagierzahlen. So flogen in den ersten sechs Monaten mehr als 6,1 Millionen Fluggäste mit Austrian Airlines. Im Vorjahr waren es lediglich 4,2 Millionen Passagiere gewesen, der nunmehrige Anstieg beläuft sich demnach auf 47 Prozent. Zudem liegt die AUA mit ihren Halbjahres-Passagierzahlen nur noch geringfügig unter dem Wert des Rekordjahres 2019, wo man rund 6,7 Millionen Fluggäste befördert hatte.

Auch die Auslastung der Flüge lag in den ersten sechs Monaten mit durchschnittlich 80 Prozent außergewöhnlich hoch. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 72 Prozent gewesen, 2019 ebenfalls mit 78 Prozent geringfügig weniger. Entgegen kommt der AUA laut Vorstandsvorsitzender Annette Mann zudem, dass sich die Treibstoffpreise heuer eher gemäßigt entwickelt und dadurch eine „stabile operationelle Leistung“ ermöglichten haben.

Das schwarze Halbjahresergebnis mache Austrian Airlines nun „startklar für anstehende Mammutinvestitionen für unsere Gäste“, wie Mann festhält. Allen voran geht es dabei um die Modernisierung der Langstrecken-Flotte mit zehn neuen Flugzeugen sowie „effizientere Mittelstreckenmaschinen und Investitionen in nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF)“.