McDonald’s geht, Burger King kommt

Namhafte Abgänge und Zugänge vermeldet die Flughafen Wien AG rund um den Jahreswechsel im Retailgeschäft. So sperren in der Ankunftshalle die bisherigen Mieter McDonald’s und Spar ihre Niederlassungen zu, wobei der „Spar Gourmet“ bereits zu ist und die Fastfood-Kette mit Jahresende nachziehen wird.

Die Nachfolger sind aber ebenso allseits bekannt. Der derzeitige McDonald’s inklusive McCafé wird durch Konkurrent „Burger King“ und die Coffeeshop-Kette „Costa Coffee“ ersetzt. Nach dem Umbau werden beide Gastro-Lokale im Frühjahr 2023 eröffnen.

Keine Einigung zwischen Spar und Flughafen

Bereits Anfang des kommenden Jahres wird die ehemalige Spar-Filiale wiederbelebt. Und zwar von der Rewe-Gruppe, die ihre Gourmetmarke „Billa Corso“ am Flughafen etablieren wird. Die Gründe für den Rückzug aus der Ankunftshalle liegen auf NÖN-Anfrage bei Spar daran, dass man sich mit dem Flughafen "wirtschaftlich nicht einigen" konnte. Gleichzeitig betont Sprecher Hannes Glavanovits, dass sämtliche Mitarbeiter in umliegenden Spar-Märkten einen neuen Arbeitsplatz gefunden hätten. Und: „Für die Mitarbeiter:innen des Flughafens sind wir aber weiterhin in der Kantine des Handling Center West (HCW) mit einem kleinen Spar-Markt vertreten.“

Vonseiten McDonald’s wird ähnlich argumentiert, wenn auch etwas weniger direkt. „Der Flughafen Wien hat sich dazu entschlossen, das Markenangebot in der Ankunftshalle neu zu gestalten. Daher werden wir das Restaurant am Flughafen, das derzeit von unserem Franchisenehmer Martin Bacsich geführt wird, im Jänner 2023 schließen“, hält Unternehmenssprecher Wilhelm Baldia fest. Ein Lokal anderswo am Airport ist derzeit nicht geplant.

Sämtliche Neuzugänge werden vom Retail-Spezialisten "Lagardére Travel Retail" betrieben. Neben „Burger King“ & Co. gilt das auch für den Reiseutensilien-Shop "Relay", der am 7. Dezember eröffnet.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.