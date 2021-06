Es muss wohl eine dieser speziellen Lieben gewesen sein, die blind macht, die einen 26-Jährigen vor Richterin Monika Zbiral ans Landesgericht Korneuburg brachte. Seit 2019 war der Mann in der Postverteilstelle am Flughafen beschäftigt. Im Juli und August des vergangenen Jahres ließ er dort jedoch Luxusartikel, Markenwaren, Süßigkeiten und Rum mitgehen – je nachdem, was seine damalige Freundin „bestellte“. Diesbezüglich lag dem Gericht ein Chatprotokoll vor, dass die Richterin als „beschämend“ für den 26-Jährigen bezeichnete.

Dieses belegte, dass der Angeklagte zuerst ein Foto der zu stehlenden Objekte machte und dann nur das mitnahm, was der Freundin gefiel. Die von der Richterin angesprochene Scham war dem jungen Mann durchaus anzusehen.

Die Tatsachen, dass er viele Stücke der Beute der Polizei aushändigte und er selbst unbescholten ist, ermöglichte ihm eine Diversion in Form einer Geldbuße von 1.500 Euro, die der 26-Jährige erleichtert annahm.