Sonnenenergie: Der siebte Streich

Der Hangar 7, die alte Winterdiensthalle, das Luftfrachtzentrum, die ehemalige Kläranlage, der Office Park 4, das Parkhaus 8 und nun auch das Parkhaus 3 – all diese Gebäude am Flughafen haben eines gemeinsam. Sie liefern über Photovoltaik-Anlagen auf ihren Dächern Strom aus Sonnenenergie für den Betrieb des Airports. Am Parkhaus 3 ging damit vor Kurzem die siebente Anlage mit rund 1.440 Solarmodulen in Betrieb.

Dadurch steigt die Anzahl der Panelle auf rund 8.500 und die Gesamtleistung auf etwa 3,6 Millionen Kilowattstunden. Fast verzehnfachen wird sich die Leistung dann in Kürze, wenn die größte Photovoltaik-Anlage Österreichs in Betrieb geht.

Die 55.000 Module entstehen auf einer Fläche direkt neben der Piste. Nach der Fertigstellung ist es dem Flughafen möglich, rund 30 Millionen Kilowattstunden an Strom zu produzieren. Das entspricht in etwa einem Drittel des jährlichen Strombedarfs. Die Investition in Photovoltaik-Anlagen ist für das Airportmanagement ein essentieller Bestandteil in der Bestrebung ein „Green Airport“ zu werden.

So soll dank der Stromproduktion durch die Sonne und weitere Maßnahmen massiv CO₂ einspart werden. „Bereits nächstes Jahr werden wir den Flughafenbetrieb komplett CO₂-neutral führen“, freut sich Flughafenchef Günther Ofner in diesem Zusammenhang.

