Taxifahrer in Streit um Passagiere

Einem Taxifahrer (49) reichte es am 24. Mai dieses Jahres und er stellte einen 33-Jährigen in der Ankunftshalle des Flughafens zur Rede, da dieser „schwarz“ Passagiere keile und ihm so sein Geschäft schädige. Dann soll es zu gegenseitigen Schubsereien und Schimpfereien, aber auch zu Handgreiflichkeiten und einem zerrissenen Hemd gekommen sein. Gefährliche Drohung, Körperverletzung und Nötigung lautete die Zusammenfassung der Ereignisse am Landesgericht Korneuburg.

„Er ist kein Taxifahrer“, echauffierte sich der 49-Jährige, um dann seine Version des Vorfalls zu schildern. Diese unterschied sich – man möchte fast sagen natürlich – diametral von der Aussage des 33-Jährigen. Zum Glück der Wahrheitsfindung gab es ein Video als Beweis. Und siehe da, keine der beiden Geschichten der zwei Angeklagten war mit dem Gesehenen in Einklang zu bringen. Nichts zu sehen von einer Würgeattacke oder einem zerrissenen Hemd.

„Gefürchtet wird sich nicht“, schloss Richterin Lydia Rada anhand der Körpersprache der Streithähne im Video. Was sie wahrnehmen konnte, war ein gegenseitiges Stoßen. Somit war nicht auszumachen, von wem die Aggression ausging. Also machte es Rada wie einstmals Salomon und sprach sowohl den Taxifahrer, als auch den 33-Jährigen von den Vorwürfen frei.

