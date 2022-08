Teures Mietauto behalten: fünf Monate Haft

Werbung

Das sogenannte Haftübel kannte ein bisher unbescholtener 34-jähriger Ukrainer bis zum 6. Mai dieses Jahres, als er in Rumänien festgenommen wurde, nicht. Seitdem hat er allerdings Bekanntschaft mit der Auslieferungs-, Verwahr- und Untersuchungshaft gemacht. Und das für eine Tat, die er am 30. November 2019 am Flughafen Schwechat begangen hat.

Damals mietete er einen Geländewagen im Wert von 40.000 Euro und ward mit dem Fahrzeug nicht mehr gesehen. Deswegen wurde der Fitnesstrainer per Europäischem Haftbefehl gesucht.

Seine Verantwortung am Landesgericht Korneuburg vor Richterin Monika Zbiral kann als originell durchgehen. Bei der Polizei erzählte er noch eine Räubergeschichte, dass er mit einem Tee betäubt worden sei und gar nicht wisse, ob er in der Schweiz, in Schweden oder in Mitteleuropa sei. Vor Zbiral sagte er zwar zu Beginn der Verhandlung, er sei „vollkommen schuldig“, um wenige Atemzüge später glaubhaft machen zu wollen, dass er nur einen Job als Fahrer übernommen und als dieser den Wagen angemietet habe. Auch sollte er den Wagen an jemanden übergeben.

Es sei ihm auch gesagt worden, dass das in Österreich nicht strafbar ist, das werde bloß mit einer Verwaltungsstrafe geahndet. Ob ihm da nicht gedämmert sei, dass „irgendwas nicht in Ordnung war an dem Vorgang“, fragt die Richterin nach, im Gegensatz zum Angeklagten: „Ich habe keine Fragen gestellt.“

Nach dem Hinweis von Zbiral, dass sie seine Einlassungen nicht als Geständnis werten könne und er den Milderungsgrund damit nicht in Anspruch nehmen könne, rückte er dann doch damit heraus, dass es natürlich zum Plan gehörte, dass Auto nicht zu retournieren.

Das Maß an Naivität beim Ukrainer blieb aber weiterhin hoch. „Was daran war nicht kriminell“, fragte die Richterin ganz direkt. Er kannte die Gesetze nicht, rechtfertigte sich der 34-Jährige. Die Richterin wunderte sich, dass es in der Ukraine dafür keine Gesetze geben sollte. Seine Schlussworte im Prozess nutzte der Angeklagte für eine merkwürdige Suada, die darauf hinauslief, dass er aufgrund des herrschenden Krieges in seiner Heimat Milde erbat. Das Urteil lautete wegen schweren Betrugs auf 15 Monate Freiheitsstrafe, davon fünf unbedingt.

