Ukraine-Krieg: Polizei im Asyl-Einsatz

Unmittelbar vor dem Pressegespräch am Donnerstag wurde eine Gruppe von rund 35 Ukraine-Flüchtlingen aus dem Bezirk Gänserndorf zum Flughafen gebracht. Im Gebäude der Fremdenpolizei werden nämlich seit 12. März von einem zwölfköpfigen Beamtenteam die behördlichen Erfassungen der Personendaten vorgenommen. Insgesamt gibt es drei derartige Stellen in Niederösterreich.

Laut Christian Dangl von der fremden- und grenzpolizeilichen Abteilung der Landespolizeidirektion werden am Flughafen pro Tag 150 bis 200 Geflüchtete erfasst.

Bislang waren es an die 1.300 Kriegsflüchtlinge, vorwiegend handelt es sich um Frauen, Kinder und ältere Menschen. Wie im Fall der Gruppe aus Gänserndorf werden im Fremdenpolizeigebäude ausschließlich Personen, die mit dem Zug oder dem Auto nach Österreich kommen, erfasst. Für jene die per Flugzeug einreisen, wird das Prozedere direkt am Airport durchgeführt.

Ziel der Erfassung ist es, den an sich legalen Aufenthalt auch auf Behördenebene zu dokumentieren. Denn Ukrainer und deren Angehörige, auch wenn sie andere Staatsbürger sind, dürfte sich nach der Erfassungsverordnung uneingeschränkt in Österreich aufhalten. Durch die Erfassung, die freiwillig ist und selbst organisiert werden muss, erhalten die Geflüchteten etwa Zugang zu staatlichen Unterstützungen.

