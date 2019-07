Eine Maschine der Lufthansa hat am Dienstagnachmittag am Flughafen Wien in Schwechat wegen Rauchs im Cockpit eine reibungslose Sicherheitslandung hingelegt. "Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort, eine Gefährdung von Crew und Passagieren bestand nicht", teilte Airportsprecher Peter Kleemann auf APA-Anfrage mit.

Einem Onlinebericht der Tageszeitung "Heute" zufolge war das Flugzeug von Bukarest nach Frankfurt unterwegs gewesen. Woher die Rauchentwicklung stammte, war vorerst unbekannt.