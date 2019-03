Die Reaktionen könnten nicht unterschiedlicher sein: Von einer wichtigen Entscheidung für den Wirtschaftsstandort Österreich bis zum schweren Schlag für den Klimaschutz reichten die Wortmeldungen am Montag.

An diesem Tag gab der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) endgültig als Letztinstanz auf nationaler Ebene grünes Licht für die dritte Piste. Die umstrittene zusätzliche Start- und Landebahn darf nach einem zwölf Jahre dauernden Verfahren gebaut werden.

Laut Flughafen-Sprecher Peter Kleemann ist nun der Flughafen am Zug. Man gehe nun in die Projekt- und Kostenplanung sowie in die Vorbereitung von Ausschreibungen. Eine Inbetriebnahme ist aber frühestens ab 2030 realistisch.

Mit der Baugenehmigung wird es auch im Dialogforum wieder ernst. Bei den Pistengegner ist man naturgemäß enttäuscht.

