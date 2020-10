2,8 Kilogramm des Suchtmittels mit einem Straßenverkaufswert von rund 200.000 Euro waren laut Polizeiangaben vom Donnerstag von einem 22-Jährigen im doppelten Boden eines Gepäckstücks mitgeführt worden. Der Vierbeiner gilt sozusagen als Serientäter, hatte erst im Jänner beim Fund von Cannabis in einer Wiener Wohnung einen guten Riecher.

Am Airport schlug das Tier am 18. September an. Für den nigerianischen Staatsbürger, der das Suchtmittel von Afrika kommend über Wien nach Italien schmuggeln wollte, klickten die Handschellen. Der Mann wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.