„Die Entlassung war ungerechtfertigt. Ich war dort 13 Jahre und es war mein Traumjob“, erklärt der gefeuerte Techniker (35) einer Airline am Flughafen Schwechat sichtlich verbittert. Nach dem Jobverlust im Dezember 2016 sei sein Leben außer Kontrolle geraten.

In den vergangenen Monaten habe er aber wieder versucht, Fuß zu fassen, psychisch und physisch stabil zu werden, schildert der 35-Jährige vor Gericht. Gegen seine Gefühlsschwankungen – zwischen Traurigkeit und Wut – sei er in verordneter Eigentherapie marschiert, oft stundenlang.

Erinnerungen sind hochgekommen

Am 4. April dieses Jahres habe er sich auch wieder auf den Weg gemacht. Er sei von Wien aus losgegangen und dann am Flughafen, an seiner ehemaligen Wirkungsstätte als Techniker, gelandet. Erinnerungen seien hochgekommen und er sei in seinem Frust in das im Umbau befindliche Gebäude der Flughafen Wien AG, das als Erfassungszentrum für die Erstaufnahme von Asylwerbern verwendet werden soll, eingedrungen, schildert er. „Sie haben einen Feuerwehrschlauch aufgedreht und das Gebäude geflutet, wodurch der Technikraum mit fünf Verteilern beschädigt wurde – Schaden: 83.000 Euro. Sie haben aber das falsche Opfer erwischt. Die Flughafen AG war ja nicht ihr ehemaliger Arbeitgeber“, bringt es der Richter auf den Punkt.

Er verhängt über den einschlägig vorbestraften Wiener eine zehnmonatige Gefängnisstrafe und ordnet eine Psychotherapie an.