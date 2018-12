Vom Umschlagzentrum aus soll innerhalb von 24 Stunden die Lieferung in 15 Länder, binnen 1,5 Tagen sogar in 23 Länder möglich sein. Der Flughafen erhofft sich daraus 2019 zumindest eine Verdoppelung der pharmazeutischen Luftfracht auf 7,7 bis 16,7 Tausend Tonnen.

Der Flughafen Wien will sich mit dem "Vienna Pharma Handling Center" (VPHC) als wichtiger Umschlagplatz für Pharmazeutika in ganz Mitteleuropa positionieren. Im Fokus steht die Versorgung Österreichs und der östlichen Nachbarländer. Die heimische Pharmawirtschaft erwirtschaftet mit etwa 18.000 Beschäftigten rund 9,6 Mrd. Euro Wertschöpfung, erinnert der Flughafen in einer Aussendung. Der Flughafen hat für die 1.650 m2 große Halle 1,8 Mio. Euro investiert.