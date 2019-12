Zoll beschlagnahmte 30.000 gefälschte Textilien .

Rund 30.000 gefälschte Textilien hat der Zoll Mitte November am Flughafen Wien in einer einzigen Sendung aus dem Verkehr gezogen. Am Montag präsentierten die Zöllner und Vertreter des Finanzminister den größten Produktpiraterieaufgriff, der jemals via Luftfracht nach Österreich gekommen ist.