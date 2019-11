Drei Autos in vier Tagen sollen zwei Männer zwischen 23. und 27. Juli bei mehreren Autovermietungen - in Wien und am Schwechater Flughafen - ausgeliehen haben. Zurückgebracht haben sie aber keinen, wie die Landespolizeidirektion Wien in einer Aussendung bekannt gibt. Der Schaden soll sich im unteren sechsstelligen Bereich bewegen.

Mit gefälschten Dokumenten sollen sich die Verdächtigen Zugang zu den drei teuren Luxusautos verschafft haben. Bei der vierten Station wurde der Mitarbeiter der Kfz-Vermietung jedoch stutzig und rief die Polizei. Die Männer flüchteten daraufhin.

Am Flughafen wurden die potenziellen Betrüger von Überwachungskameras gefilmt. Die Bilder wurden von auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Wien zur Veröffentlichung freigegeben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise - auch anonym - an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, EB06 – Kfz-Gruppe Schuberth unter der Telefonnummer 01-31310-62800.