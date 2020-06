Angestellte warten noch auf Juni-Gehalt und Urlaubsgeld .

Am Freitag haben zwei Betriebsversammlungen des in die Insolvenz geschickten Billigfliegers Level stattgefunden. Offen seien noch das Juni-Gehalt und das anteilige Urlaubs- bzw. Weihnachtsgeld, teilte die Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) am Freitag mit. Die offenen Entgeltforderungen werden beim Insolvenzentgeltfonds eingebracht.