Spazieren gehen und dabei etwas für die Umwelt tun: Das konnte man in der Umweltwoche von 10. bis 18. April, in der die jährliche Flurreinigungsaktion stattfand.

Die Gemeinderäte Tobias Leister und Daniel Albrecht (RAM) bei der Verteilung der Materialien; im Bild mit Marlies. Stadtgemeinde Fischamend, Stadtgemeinde Fischamend

An den beiden Samstagen konnten sich Interessierte an der ausgeschriebenen Stelle das entsprechende Material – etwa Müllsäcke, Warnwesten oder Handschuhe, welche der Abfallverband Schwechat (AWS) zur Verfügung stellte – abholen und bekamen eine Route zugeteilt. Wann sie sich während der Umweltwoche auf den Weg machten, war den Teilnehmenden freigestellt, wie Umweltgemeinderat Oliver Hausner (Liste RAM) erzählt. Man sollte nur telefonisch Bescheid geben, wo die befüllten Säcke abgestellt wurden. Diese würden von Wirtschaftshof-Mitarbeitern abgeholt. An der Flurreinigung beteiligten sich laut Hausner rund 100 Personen in über 40 Kleingruppen, ein Großteil davon Familien. Jährlich werden bei der Aktion rund 3,5 Tonnen Müll gesammelt.