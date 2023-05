Schwechater Immo-Firma Leiner mit neuer Empfangshalle

Schon 2020 hatte Baumeister Manfred Leiner die Idee den neuen Eingangsbereich des Geschäftsgebäudes an der Ecke Himbergerstraße 1 und Franz Schubert Straße im Erdgeschoß zu platzieren. „Für die perfekte Planung, mit allen wichtigen und bis ins letzte Detail optimierten Features, haben wir uns viel Zeit genommen“, berichtet der Schwechater Immobilienentwickler.

Die Empfangshalle der Immobilienwelt Leiner mit lederbezogenen Tresen, Eichenparkett, veredelten Holzteilen, LED-Streifen und LED-Spot-Beleuchtung. Foto: Brigitte Wimmer

Baumeister Manfred Leiner und sein langjähriger vertrauter Partner Architekt Laszlo Krizmanics, welcher bereits Franz-Schubert-Straße 2 und 2a gemeinsam mit ihm geplant und umgesetzt hat, plante auch das neue Herzstück der Firma. Die beiden Bauprofis hatten den klaren Gestaltungsanspruch, das geschichtsträchtige Haus Himbergerstraße 1 mit dem neuen Teil in der Franz-Schubert-Straße 2 gefühlvoll zu verbinden. Von Architekt Laszlo Krizmanics stammen unter anderem auch die Wohnhausanlage Wiener Straße in Schwechat, der Wohnbau Rabengasse 9 in Zwölfaxing sowie der Wohnbau Hauptstraße 48 in Himberg.

„Mit dem neuen Empfang, in der Franz-Schubert-Straße 2, haben wir das Konzept des „Maklers der Woche“ ins Leben gerufen. Jetzt können Kunden mit einem unseren Maklern alle Fragen zu Immobilien und Baumeisterleistungen ohne vorherigen Termin direkt besprechen“, so Leiner. Auch das Team der Baufirma ist nun ins Erdgeschoß übersiedelt und somit nicht mehr im 1. Stock der Himbergerstraße zu finden. Jetzt finden Leiner-Kunden das breite Spektrum an Immobilien und Dienstleistungen an einem Ort.

Ein Highlight der Empfangshalle sind die beiden Bildschirme links und rechts des Eingangs. Hier stehen alle Angebote und Dienstleistungen von 6 bis 22 Uhr zur Verfügung. Foto: Brigitte Wimmer

