Klimawandel: Warnende Worte aus dem Schwechater Rathaus

Eine Ökonomin, ein Meteorologe und ein Biobauer gehen ins Rathaus. Was mit etwas Fantasie wie der Beginn eines Witzes klingt, hatte jedoch im Fall Schwechats einen ernsten Hintergrund. Denn Barbara Schuster vom arbeiterkammer- und gewerkschaftsnahen Momentum Institut, ATV-Wettermoderator Manuel Kelemen und Landwirt Alfred Grand aus Absdorf im Bezirk Tulln waren diese Woche die Podiumsgäste im Rahmen des 14. Dr. Franz Slawik-Symposiums im Rathaus-Festsaal. Der Titel: „Klimawandel und die Auswirkung auf unsere Gewohnheiten – Anpassung, Umdenken oder Verzicht?“

Die Ökonomin Barbara Schuster beschäftigte sich im Rahmen ihres Vortrags vor allem um das Zwischenspiel von Klimawandel und Geschlecht. Dabei kam sie zum Schluss, dass vor allem ältere und einkommensschwache Personen an zunehmenden Hitzewellen leiden. Und Frauen wären in diesen beiden Gruppen „stark vertreten“, wie Schuster betonte. Die Wirtschaftswissenschaftlerin hob zudem die stärkere Verantwortlichkeit reicher Leute an der Klimakrise hervor und forderte unter anderem ein gerechteres Steuersystem, wonach mehr Einkommen auch mehr Steuern und Abgaben zur Folge haben müsse.

Die drei Vortragenden beim Franz Slawik-Symposium: Barbara Schuster vom Momentum Institut, Biobauer Alfred Grand und ATV-Meteorologe Manuel Kelemen. Foto: Brigitte Wimmer

Meteorologe Manuel Kelemen warnte ebenfalls vor der wachsenden Gefahr von längeren Hitzeperioden oder gar einem Sommer mit durchwegs mehr als 30 Grad. „Lobeshymnen auf Hitzewellen werden Sie von mir nicht hören“, untermauerte der ATV-Wettermoderator. Anschaulich wurde seine Warnung etwa damit, dass Österreich zwischen 1951 und 1980 etwa sieben Tag pro Jahr mit 30 Grad hatte, im Zeitraum von 1991 bis 2022 wären es bereits 21 Tage gewesen. Kelemen betont auch, dass Europa die „größten Veränderungen“ beim Klima erfahren würde - auch wenn das erstaunen mag.

Die beiden Podiumsgäste malten durchaus ein alarmierendes Bild rund um den Klimawandel und seine Folgen. Das sah natürlich auch Biobauer Alfred Grand nicht anders, er zeigte aber auch mögliche Lösungsansätze auf. Natürlich vor allem im Bereich der Landwirtschaft, wo der Absdorfer mit seiner „Grad Farm“ im Tullnerfeld durchaus als Pionier gilt. So setzt er zur Bodengesundheit auf Regenwürmer. „Unsere Regenwürmer produzieren Biodünger. Wir Menschen können keine Erde machen, nur zerstören“, hielt er fest. Doch mit naturnahen Bearbeitungsmethoden oder Initiativen wie der Marktgärtnerei gebe es Ansätze, die ihren Beitrag leisten könnten.

Plattform für Ideen und Wissen

Trotz der letztlich überschaubaren Besucheranzahl entspann sich nach den Vorträgen eine rege Diskussion. Das Dr. Franz Slawik-Symposium wurde vor 30 Jahren ins Leben gerufen und fand bis 2018 alle zwei Jahre statt. Durch die Coronapandemie kam es zu einer nunmehr fünfjährigen Pause. Dieser Fünf-Jahres-Rhythmus soll laut Stadtgemeinde nun auch beibehalten werden. Ziel des Symposiums ist es, der Bevölkerung eine bedeutende Plattform für den Austausch von Ideen und Expertisen zu aktuellen gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Themen zu bieten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Benannt ist die Veranstaltungsreihe nach Franz Slawik, der 1972 als pädagogischer Leiter ans Schwechater Gymnasium gekommen war und in den Reihen der SPÖ zeitlebens ein engagierter Sozialpolitiker war. So war der gebürtige Berndorfer zwischen 1975 und 1985 Mitglied im Schwechater Gemeinderat und wurde zudem 1982 in den Landtag gewählt. Zwischen 1986 und 1988 gehörte er als Landesrat der NÖ Landesregierung an. Danach war er bis zu seinem Ausscheiden 1991 roter Klubobmann. Slawik verstarb zwei Jahre später im Alter von nur 57 Jahren in seiner Heimatstadt Schwechat.