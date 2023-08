English-Camp für Kinder von Schwechater Unternehmerinnen

Es war die zweite Auflage des „English Summer Camp“ in den Räumlichkeiten der Schwechater Wirtschaftskammer. Neun äußerst talentierte Kinder im Alter zwischen 7 und 14 Jahren lernten dabei auf spielerische Weise und begleitet von Native Speakern, also Personen mit Englisch als Muttersprache, die Weltsprache Nummer 1. Organisiert wurde das Camp von „Frau in der Wirtschaft“ um Vorsitzende Vera Sares und dem Sprach- & Bildungsinstitut „!Biku“.

Neben dem Fokus auf die Sprache Englisch, wurde auch ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. „Es gab aufregende Ausflüge zu den unterschiedlichsten Wirtschaftsbetrieben in der Region, um die faszinierende Vielfalt der Branchen und mögliche Lehrberufe hautnah kennenzulernen“, erklärt Sares. Unter anderem schaute man im Zwölfaxinger Autohaus Keglovits vorbei, bekamen Einblicke in den Aufgabenbereich der Stadtgärtnerei Schwechat oder der Abfallentsorgungsfirma Jüly aus Bruck.