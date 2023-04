Schwechater Tausch-Deal mit Wien für neuen Kindergarten

1972 wurde die heutige Mittelschule am Frauenfeld eröffnet, vor zwei Jahren die benachbarte Volksschule. Nun legte der Schwechater Gemeinderat der Grundstein für eine weitere Kinderbetreuungseinrichtung auf dem Areal an der Kreuzung Brauhausstraße und Schwarzmühlstraße. Und zwar soll direkt neben der Volksschule an einem neuen Kindergarten mit acht Gruppen gebaut werden. Der Grundsatzbeschluss fiel einstimmig aus, womit auch die Projektkosten von rund 8,5 Millionen Euro netto abgesegnet wurden. Weitere maximal 15 Prozent an Budgetmittel, das entspricht etwa 1,3 Millionen Euro, sind für Unvorhergesehenes reserviert. Doch um den Kindergarten an dieser Stelle überhaupt realisieren zu können, waren jahrelange Gespräche mit der Stadt Wien nötig.

Denn der große Nachbar besitzt auf Schwechater Gemeindegebiet noch etliche Flächen, vorwiegend Ackergründe wie dieser. Die von Baustadtrat Simon Jahn (Grüne) als „unfassbar mühsam“ bezeichneten Verhandlungen für einen Grundstückstausch zogen sich über gut fünf Jahre und kamen nun zu einem Abschluss. So kauft Schwechat die knapp 9.600 m² große Fläche für den künftigen Kindergarten von Wien, die wiederum zum gleichen Preis aufgeforstete Flächen im Ausmaß von rund 11.000 m² entlang des Walls der B14 in Rannersdorf erhalten. Vorerst sind jedoch die Archäologen an der Reihe, denn im Erdreich werden Bodendenkmäler vermutet. Die Grabungen auf jenen 2.000 m², die dann tatsächlich bebaut werden, sind bereits gestartet und werden über den Sommer bis in den Herbst hinein laufen.

ÖVP-Gemeinderat übt Kritik an Deal

Der Tausch-Deal stieß im Gemeinderat an sich auf umfassende Zustimmung, mit einer Ausnahme. So war ÖVP-Gemeinderat Johann Schaider aus zweierlei Gründen gegen den Vertrag: Allen voran kritisierte er, dass das betreffende Grundstück am Frauenfeld von der Gemeinde zuerst von landwirtschaftliche Fläche auf „Bauland-Sondergebiet Schule-Kinderbetreuungseinrichtungen“ umgewidmet wurde, bevor der nunmehrige „Kauf“ stattfand. Mit der Umwidmung stieg der Quadratmeterpreis letztlich auf etwa 200 Euro pro m². „Vorher umwidmen und dann teuer kaufen - dieser Tauschvertrag ist ein typisches Beispiel für die Obrigkeitshörigkeit der SPÖ Schwechat gegenüber der SPÖ Wien“, polterte er.

Diesem Vorwurf konterte jedoch mit Baustadtrat Jahn sogleich ein grüner Mandatar. Denn die Vorgangsweise mit er vorgezogenen Umwidmung sei „überlegt und gezielt“ gewählt gewesen. Der Grund: „Wenn wir das Grundstück als Acker gekauft und dann erst umgewidmet hätten, wäre im Vertrag mit der Stadt Wien eine Nachzahlungsklausel schlagend geworden. Daher haben wir bewusst den Weg mit der Umwidmung, und auch gleich der richtigen auf Bauland-Kinderbetreuung, gewählt“, erklärte Jahn. Für die SPÖ wiederum betonten Vizebürgermeister Christian Habisohn und Parteivorsitzender David Stockinger, dass der Kindergarten-Standort an dieser Stelle durch die Nähe zu den Schulen sinnvoll ist.

Wien erhält „Schutzwald“ entlang S1-Zubringer

Schaiders zweiter Kritikpunkt hatte mit dem gewählten Tauschgrundstück zu tun. So handelt es sich dabei um eine Forstareal entlang der B14, dem Zubringer von der Klederingerstraße in Richtung S1, das auch als Schutzwald für Rannersdorf dient. Der ÖVP-Gemeinderat fürchtet nun, dass die Stadt Wien die Bäume irgendwann einfach entfernen könnte und so deren Schutzfunktion verloren ginge. Grünen-Mandatar Simon Jahn hegt diese Befürchtungen allerdings nicht, auch weil das „Wegräumen“ gar nicht so leicht wäre - etwa wegen eines notwendigen Rodungsbescheides. Dieser Sichtweise widersprach Johann Schaider zwar, doch er blieb mit seiner Meinung letztlich alleine.

Ähnlich erging es auch NEOS-Gemeinderat Paul Haschka mit einer Forderung, dass schon heute „Vorratsflächen“ angekauft werden sollen. Wenngleich der pinke Mandatar den Beschluss mittrug. Ihm schwebt vor, dass die Stadt landwirtschaftliche Grundstücke erwirbt, die dann in 10 bis 20 Jahren für Schulen oder Kindergärten herangezogen werden könnten. So könne man auch Nachzahlungsklausel umgehen, meinte er. Allerdings sahen SPÖ-Vizebürgermeister Christian Habisohn als auch Baustadtrat Jahn hier nur beschränkte Möglichkeiten, auch wenn man im Rathaus ständig die Augen danach offen halte.

