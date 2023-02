Bürgerliste in Himberg vom Tisch

Seit der Gemeinderatswahl 2020 ist es still um die Himberger FPÖ. Nachdem sie zwei ihrer vier Mandate verlor, fassten die FPÖ-Mitglieder Sascha Csida, Brigitte Steininger und Gerhard Kögel den Entschluss, ihrer einstigen Partei den Rücken zu kehren. „Wir wollten mit keiner politischen Richtung mehr in Verbindung gebracht werden und Politik ausschließlich für die Himberger machen“, begründete Ex-Ortsparteiobmann Csida damals den Parteiaustritt. Damals stand im Raum, bei der nächsten Wahl mit einer neuen Liste antreten zu wollen.

Doch wie Csida nun sagt, liege dieses Vorhaben derzeit auf Eis: „Es gibt keine konkreten Pläne wieder anzutreten. Weder meinerseits, noch vonseiten Brigitte Steininger oder Gerhard Kögel.“ Der einstige FPÖ-Chef möchte sich vor allem seiner Familie widmen.

Der blaue Bezirksparteiobmann Werner Herbert hingegen sei freilich daran interessiert, die Freiheitliche Partei wieder im Himberger Gemeinderat vertreten zu wissen. „Natürlich ist es als Bezirksparteiobmann in meinem Sinne, dass in Himberg wieder eine Ortsgruppe besteht. Daher finden aktuell wieder FPÖ-Stammtische statt, wo sich die Bevölkerung informieren kann und sich auch die FPÖ-Mitglieder über die aktuellen Themen austauschen“, sagt er. Ziel sei es nicht nur, die FPÖ wieder in den Fokus des politischen Interesses in Himberg zu rücken, sondern auch bei der kommenden Gemeinderatswahl anzutreten.

Klare Vorstellungen potenzielle Kandidaten betreffend gebe es noch nicht. Da die nächsten Gemeinderatswahlen aber erst in zwei Jahren stattfinden, sei noch Zeit. Bis dahin soll laut Herbert eine neue Ortsgruppe aufgestellt sein.

Langsam wirds eng

