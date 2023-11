Leopoldsdorf: Kopfstoß-Vorwurf löste sich vor Gericht in Luft auf

Am 28. Juli dieses Jahres soll es frühmorgens auf einem Betriebsgelände in Leopoldsdorf zu einem Vorfall gekommen sein, der jetzt das Landesgericht Korneuburg beschäftigte. Ein 46-Jähriger soll einen Kollegen (18) einen Kopfstoß versetzt und gegen den Hals geschlagen haben. Der Kopfstoß soll sich im Büro abgespielt haben, der Schlag wenig später auf der Toilette. Verteidiger Markus Sommerauer wies gleich in seinem Eröffnungsplädoyer auf Widersprüche, die sich aus dem Akt ergeben würden, hin.

„Auf die Details wirds ankommen“ - und damit sollte Sommerauer recht behalten. Zunächst schilderte der 46-Jährige Richterin Anna Wiesflecker seine Version der Ereignisse. Auch in dieser Beschreibung kam ein Kopfstoß vor, allerdings, sei er im Büro über den Teppich geflogen, und hätte deswegen unglücklich die Stirn des Kollegen getroffen. Dafür hätte er sich damals auch sofort entschuldigt. Und er hätte zwar keine Verletzung beim 18-Jährigen wahrgenommen, wäre ihm aber zur Toilette gefolgt, um zu helfen. Von einem Schlag war in dieser Version keine Rede.

Starke Zweifel an Version des vermeintlichen Opfers

Das konnte der junge Kollege nachliefern. Der 46-Jährige sei ihn aggressiv angegangen, weil er eine Fahrerkarte in einem Lkw habe liegen lassen. Kurz darauf sei der Kopfstoß - vorsätzlich - erfolgt und hätte eine Verletzung am rechten Jochbein und eine „zerschlagene“ Lippe zur Folge gehabt. Danach sei er aus dem Bürogebäude über den Hof zur Toilettenanlage gegangen, der 46-Jährige ihm nach, wo er dann einen Schlag mit der rechten flachen Hand auf den Hals bekommen haben will.

Das war eines der Details, die Sommerauer eingangs des Prozesses meinte. Auf dem Foto, die eine Rötung am Hals des 18-Jährigen zeigte, war es dessen rechte Seite - und eben nicht links, wie er der Richterin gestenreich vorführte. Ein anderes dieser Details war eine Videoaufnahme des Hofes von betreffendem Julimorgen. Auf dem war zu sehen, wie der junge Mann recht unaufgeregt die Toilette verlässt, den 46-Jährigen durchaus freundlich verabschiedet und dann in aller Seelenruhe ein Telefonat führte - nicht mit der Polizei.

Zusammen mit der Tatsache, dass das betreffende Foto der Verletzung erst zwei Tage später gemacht wurde, wollte der Verteidiger dem Gericht nicht vorgreifen in der Beweiswürdigung, forderte aber einen „Freispruch, nicht einmal im Zweifel“. Dem entsprach die Richterin, denn was wirklich passiert war, war „nicht mit der notwendigen Sicherheit feststellbar“. Der 18-Jährige wird sich wegen seines Verhalten in dem Verfahren auf Post von der Staatsanwaltschaft gefasst machen müssen.