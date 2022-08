Fitnesspark für Wienerherberg ist fix

Ein Wunsch der Jugend wird realisiert. In Wienerherberg wird ein Outdoorpark mit Fitnessgeräten, Trinkbrunnen und Sitzbänken entstehen. Die notwendigen finanziellen Mittel in Gesamthöhe von rund 39.000 Euro hat der Gemeinderat freigegeben, Geräte & Co. sind bestellt.

Offen ist allerdings noch, wo genau der Fitnesspark errichtet werden soll. „Infrage kommt die Wiesenfläche neben dem Fußballplatz beim Kindergarten oder beim alten Spielplatz an der Ecke Heidegasse und Fabriksgasse“, erläutert Bürgermeister Roman Stachelberger (SPÖ). Dass vorerst nur in Wienerherberg ein Outdoorpark entstehen wird, hat fördertechnische Gründe.

Denn rund 70 Prozent der Ausgaben sollten über eine LEADER-Subvention mit EU-Mitteln abgedeckt werden, allerdings wird pro Antragsteller nur ein Projekt gefördert. Die Abwicklung übernimmt der Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum. Sollten im aktuellen Fördertopf Mittel überbleiben, wäre eine Umsetzung in Ebergassing grundsätzlich zeitnah denkbar. Wenn nicht, warte man auf die nächste Förderperiode, erklärt Ortschef Stachelberger.

Die größten Sorgen im Zusammenhang mit dem Outdoorpark formulierte ÖVP-Gemeinderätin Ingrid Sieberer quasi im Namen aller Mandatare: „Ich finde das Projekt gut, aber es ist furchtbar, was bei uns zerstört wird“, spielte sie auf die wiederholten Vandalismusschäden öffentlicher Einrichtungen an.

